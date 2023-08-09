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Kayseri'de halk otobüsü ile kamyonet çarpıştı, 5 kişi yaralandı

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Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, halk otobüsü ile kamyonet çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı ve tedavi altına alındı.

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde halk otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

İ.S.Ö. yönetimindeki 38 AFN 931 plakalı kamyonet ile Ş.K. idaresindeki 38 AB 266 plakalı halk otobüsü, Erkilet Bulvarı'nda çarpıştı.

Kazada otobüs ve kamyonette bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel

Kocasinan Kayseri Güncel Haberler

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