Kayseri'de Hal İşletmeleri Yönetimi Büyükkılıç'ı Ziyaret Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hal İşletmeleri Başkanlığına seçilen Sinan Taşpınar ve yönetim kurulu üyelerini ağırlayarak hal esnafının talep ve önerilerini dinledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hal İşletmeleri Başkanlığına seçilen Sinan Taşpınar ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ziyarette hal esnafının talep ve önerileri ile geleceğe dair ortak projeler görüşüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Taşpınar ise Büyükkılıç'a esnaf adına teşekkür ederek, yeni dönemde belediye ile işbirliği içinde çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.

Ziyarette Taşpınar, Büyükkılıç'a hal esnafı adına çiçek takdim etti.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
