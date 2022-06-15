Haklarında arama kararı bulunan 9'u firari hükümlü 21 kişi yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Haklarında arama kararı bulunan 9'u firari hükümlü 21 kişi yakalandı

AA - Sercan Küçükşahin - Güncel
 - Güncelleme:

Kayseri'de haklarında arama kararı bulunan 9'u firari hükümlü 21 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Kayseri'de haklarında arama kararı bulunan 9'u firari hükümlü 21 kişi polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında çeşitli suçlardan haklarında 3 yıl 6 ay ile 10 yıl 6 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlünün de olduğu 21 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 9 hükümlü cezaevine teslim edildi.

Adliyeye sevk edilen 12 şüpheli ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

AA / Sercan Küçükşahin - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title