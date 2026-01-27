Haberler

Kayseri'de 23 yıl 11 ay 9 gün hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kayseri'de dolandırıcılık bürosu ekipleri, hakkında 23 yıl 11 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S.'yi yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de hakkında 23 yıl 11 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri A.S'yi (52), Nazmi Toker Caddesi üzerinde durdurdu.

Ekiplerce yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında A.S.'nin "hırsızlık" suçundan, Kayseri, Niğde ve Nevşehir'de 23 yıl 11 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin
