Kayseri'de Hakkında 75 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı
Kayseri'de hırsızlıktan 75 yıl 5 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T., Asayiş Şubesinin düzenlediği operasyonla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de hakkında hırsızlıktan 75 yıl 5 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında "hırsızlık" suçlarından 75 yıl 5 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T'yi (24) operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel