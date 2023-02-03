Kayseri'de hakkında 18 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Güncel Haberler Kayseri'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak, cezaevine gönderildi. Kayseri'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak, cezaevine gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "yağma" suçundan hakkında kesinleşmiş 18 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü H.Ç'yi saklandığı bağ evinde yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi. Kaynak: AA / Güncel Aranan Şahıslar Büro Amirliği Emniyet Müdürlüğü Kayseri Güncel Haberler

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