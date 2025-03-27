Emniyet Genel Müdürlüğü'nden kötü muamele iddialarına yanıt

'Gözaltına alınanlara kötü muamele' iddialarına EGM'den yanıt
Zincir markette skandal! Küflü ekmeği rafta satışa sundular

Küflü ekmeği rafta satışa sundular
22 yaşındaki genci fidye için kaçırıp gasp eden çete çökertildi

25 bin lira fidye için 22 yaşındaki genci kaçırdılar!
Sinan Ateş cinayetinde 8 sanık hakkında açılan dava başladı

Gözler bu davada! Duruşmaya dakikalar kala çok konuşulacak karar

Kayseri'de Hakkında 12 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de, hakkında kesinleşmiş 12 yıl 2 ay 5 gün hapis cezası bulunan İ.Ö. isimli hükümlü, Kocasinan Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de, hakkında 12 yıl 2 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kocasinan Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "hırsızlık" suçundan aranan ve hakkında 12 yıl 2 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ö'yü (30) operasyonla yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.