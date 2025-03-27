Kayseri'de Hakkında 12 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı
Kayseri'de, hakkında kesinleşmiş 12 yıl 2 ay 5 gün hapis cezası bulunan İ.Ö. isimli hükümlü, Kocasinan Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de, hakkında 12 yıl 2 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kocasinan Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "hırsızlık" suçundan aranan ve hakkında 12 yıl 2 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ö'yü (30) operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel