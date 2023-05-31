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Kayseri'de hafif ticari aracın çarptığı 2 yaya öldü

Kayseri'de hafif ticari aracın çarptığı 2 yaya öldü

Güncel Haberler

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 2 yaya kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 2 yaya kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

B.D. yönetimindeki 06 DLA 067 plakalı hafif ticari araç, Osman Kavuncu Bulvarı'nda, yolun karşısına geçmeye çalışan H.H.Ç. ve B.Ç'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan H.H.Ç. ve B. Ç, ambulanslarla sevk edildikleri Kayseri Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel

Osman Kavuncu Bulvarı Tragger Kayseri Güncel Haberler

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