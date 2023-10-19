Kayseri'de Hafif Ticari Araç Kazası: 2 Yaya Öldü, Sürücü Hapse Çarptırıldı

Kayseri'de hafif ticari aracı ile çarptığı 2 yayanın ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sürücü, 3 yıl 4 ay hapse çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanığın ehliyetine de 5 ay el konulmasına karar verdi.

Kayseri'de hafif ticari aracı ile çarptığı 2 yayanın ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sürücü, 3 yıl 4 ay hapse çarptırıldı.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanık B.D, maktul H.H.Ç. ve B.Ç'nin yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık B.D. savunmasında, önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, beraat talebinde bulundu.

Müştekiler ise sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 3 yıl 4 ay hapis verdiği sanık B.D'nin ehliyetine de 5 ay el konulmasına hükmetti.

Müşteki yakınları, karara ve sanığa tepki gösterdi.

Olay

B.D. yönetimindeki 06 DLA 067 plakalı hafif ticari araç, 31 Mayıs'ta Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda, yolun karşısına geçmeye çalışan H.H.Ç. ve B.Ç'ye çarpmıştı.

Kazada ağır yaralanan H.H.Ç. ve B.Ç, kaldırıldıkları Kayseri Şehir Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamış, B.D. gözaltına alınmıştı.