Kayseri'de hafif ticari araç çarpması sonucu bir yaya hayatını kaybetti

KAYSERİ'de, yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı Necip Yılmaz (75), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Sivas Bulvarı Alparslan tramvay durağının yanında meydana geldi. Berat Yalçın (23) yönetimindeki 38 GM 716 plakalı hafif ticari araç, tramvaydan inip yolun karşısına geçmek isteyen Necip Yılmaz'a çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Necip Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yılmaz'ın cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, sürücü Berat Yalçın'ı gözaltına aldı.(DHA)