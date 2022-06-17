Kayseri'de Hacılar ilçesine yapılacak Kur'an Kursu için protokol imzalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de Hacılar ilçesine yapılacak Kur'an Kursu için protokol imzalandı

AA - Sercan Küçükşahin - Güncel
Kayseri'de Hacılar ilçesine yapılacak Kur'an Kursu için protokol imzalandı

Kayseri'nin Hacılar ilçesine hayırsever desteği ile yapılacak olan Kur'an kursunun protokolü imzalandı.

Kayseri'nin Hacılar ilçesine hayırsever desteği ile yapılacak olan Kur'an kursunun protokolü imzalandı.

Hacılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye binasında düzenlenen protokol imza törenine Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İl Müftüsü Yusuf Akkuş, hayırsever Hacı Ali Baktır ve kardeşleri Necmettin, Şükrü ve Zafer Baktır katıldı.

Özdoğan burada yaptığı konuşmada Kur'an kursunun arsasının belediyemiz tarafından tahsis edildiği belirtti.

Kurs inşaatını da hayırsever aile tarafından karşılanacağını vurgulayan Özdoğan, "Protokolümüzle birlikte inşaatımız başlayacak. Burada yavrularımız gençlerimiz Kur'an eğitimi alacaklar. Manevi değerlere dini değerlere katkı veren gençlerimizi çocuklarımızı ilimize ülkemize kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

Hayırsever Hacı Ali Baktır da, doğup büyüdükleri ilçeye anneleri adına bir hayır yaptırmanın verdiği mutluğu yaşadıklarını söyledi.

AA / Sercan Küçükşahin - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title