Kayseri'de yaylada gezen 3 vaşak güvenlik kamerasınca kaydedildi

Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki yaylada yiyecek arayan 3 vaşağın görüntüsü güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Gece avlanıp gündüz dinlendiği için "ormanın hayaleti" olarak da adlandırılan vaşaklar, ilçeye bağlı Küçük Ayvan Yaylası'na indi.

Yaylada bulunan bir güneş enerji santralinin bahçesinin çevresinde yiyecek arayan 3 vaşak, güvenlik kamerasınca görüntülendi.