Kayseri'de yaylada gezen 3 vaşak güvenlik kamerasınca kaydedildi
Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki Küçük Ayvan Yaylası'nda, gece avlanıp gündüz dinlenen 3 vaşağın yiyecek ararken güvenlik kameralarına yakalanması dikkat çekti.
Gece avlanıp gündüz dinlendiği için "ormanın hayaleti" olarak da adlandırılan vaşaklar, ilçeye bağlı Küçük Ayvan Yaylası'na indi.
Yaylada bulunan bir güneş enerji santralinin bahçesinin çevresinde yiyecek arayan 3 vaşak, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
