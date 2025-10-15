Haberler

Kayseri'de Güvenlik Görevlisi Yolcunun Hayatını Kurtardı

Kayseri'de Güvenlik Görevlisi Yolcunun Hayatını Kurtardı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de bir güvenlik görevlisi, tramvay durağında karşıya geçmeye çalışan bir yolcuyu son anda tramvayın altında kalmaktan kurtardı. Büyükşehir Belediye Başkanı, güvenlik görevlisini tebrik ederek teşekkür belgesi verdi.

KAYSERİ'de, durakta karşıya geçmeye çalışan yolcuyu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran güvenlik görevlisi Ayhan Akış'a, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç tarafından teşekkür belgesi verildi.

Olay, dün saat 08.30 sıralarında Cumhuriyet Meydanı tramvay durağında meydana geldi. Kulağında kulaklık, yolun karşısına geçmeye çalışan kadın yolcuyu bu sırada durağa yanaşan tramvayın altında kalmaktan güvenlik görevlisi kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yayanın kendisini kurtaran güvenlik görevlisinden özür dilediği duyuldu.

'ASİL DAVRANIŞINDAN DOLAYI TEBRİK EDİYORUM'

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ulaşım A.Ş. personeli Ayhan Akış'ı makamında konuk ederek teşekkür belgesi verdi. Başkan Büyükkılıç, "Fedakarca yapmış olduğu, her ne kadar görevi olmuş olsa da görevine yoğunlaşarak, genç bir yavrumuzun hayatını kurtaracak bu asil davranışından dolayı tebrik ediyorum. Ekibinizi kutluyorum. Sizlerin yaptığı bu fedakar ve hepimiz için gurur verici çalışma bir bakıma örnek bir davranış. İşimize yoğunlaşacağız ve o anlayış içerisinde görevimizi yapmanın keyfini, mutluluğunu, sevincini ve bir hayatı kurtarmanın da tabii ki onurunu yaşayacağız. Alnından öpüyorum, gözlerinden öpüyorum, tebrik ediyorum. Senin şahsında tüm Ulaşım A.Ş. birimlerimizi ve tabii ki güvenlik birimlerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kabine toplanıyor! Eğitim süresinin kısaltılması dahil 4 konu var masada

Öğrencilerin hayatını değiştirecek teklif Erdoğan'ın masasına geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri İsrail basınında: Bizi açıkça uyardı

Erdoğan'ın o sözleri İsrail'de manşetlerde: Bizi açıkça uyardı
Altın için daha önce söylenenleri unutun: Bu rakam ilk kez telaffuz edildi

Altın fiyatları için bu rakam ilk kez telaffuz edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Telefon bağımlısı genç: Elimde olsa tuvalete de gitmem, yemek de yemem

3 yıldır evden çıkmıyor! Annesinin yetkililerden bir isteği var
Dev marka 25 yıl sonra Türkiye'den çekildi

Dünyaca ünlü marka 25 yıl sonra Türkiye'den resmen çekildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.