Kayseri'de Güvenlik Görevlisi Olası Kazayı Önledi
Kayseri'de tramvaydan habersiz karşıya geçmek isteyen bir vatandaş, güvenlik görevlisinin dikkatli müdahalesiyle son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

KAYSERİ'de tramvayın geldiği fark etmeyip karşıya geçmek isteyen bir kişi, güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde son anda kurtuldu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayseri'de bir vatandaş tramvayın geldiğini fark etmeyip, tramvay hattından karşıya geçmek istedi. O sırada vatandaşın raylara yöneldiğini gören güvenlik görevlisi, vatandaşı kolundan tutarak geri çekti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, "Tramvay hattında dikkatsizce karşıya geçmeye çalışan bir vatandaşımız, güvenlik görevlisi personelimizin zamanında müdahalesi sayesinde olası bir kazadan korunmuş oldu. Vatandaşlarımızdan ricamız; okulların açıldığı bu günlerde, hepimizin daha dikkatli olması gerekiyor. Lütfen yaya geçitlerini kullanın, her iki yönü dikkatlice kontrol edin. Unutmayalım, küçük bir dikkat, büyük kazaları önler. Sizlerin bu konuda sağlayacağınız destek ve göstereceğiniz duyarlılık, istenmeyen kazaların önüne geçmek için yapılan çalışmalara güç katacaktır. Sağlıklı günler, iyi yolculuklar dileriz" ifadelerine yer verildi.

