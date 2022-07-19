Kayseri'de güven timleri görev başında - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de güven timleri görev başında

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
 - Güncelleme:
Kayseri'de güven timleri görev başında

Kayseri'de güven timlerinin yaklaşık iki haftada 12 bin 586 kişi ve 1607 aracı sorguladığı bildirildi.

Kayseri'de güven timlerinin yaklaşık iki haftada 12 bin 586 kişi ve 1607 aracı sorguladığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği, faaliyete başladığı 5 Temmuz'dan itibaren çalışmalarını vatandaşların yoğun olduğu Cumhuriyet Meydanı, Millet Caddesi, Sivas Caddesi ile park ve bahçe gibi yerlerde sürdürüyor.

Kent merkezinde araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu yerlerde görev yapan güven timleri, 80 personelle 12 güzergahta hizmet veriyor.

Büro Amiri Komiser Tuba Kuyucu, Asayiş Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, timin Vali Gökmen Çiçek'in talimatıyla kurulduğunu söyledi.

Amaçlarının Kayseri halkına, esnafına, şehir dışından gelen misafirlere doğrudan ulaşabilmek olduğunu vurgulayan Kuyucu, şunları kaydetti:

"5-19 Temmuz arası, il merkezimizde 12 noktada yaptığımız çalışmalarda 12 bin 586 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Bu sorgulamada 14 aranan şahsa ulaştık, 155 kişiye Kabahatler Kanunu'nun çeşitli maddelerinden işlem yapıldı, 12 iş yerinden hırsızlık olayı anlık çözüldü, 4 kasten yaralama olayına anında müdahale edildi, 7 narkotik olayı aydınlatıldı, bir devlet büyüğüne hakaret olayına müdahale edildi, 9 kayıp çocuk da anında bulundu. Bu süreçte de 1607 araç sorgusu yapıldı. 1 araç trafikten men edildi, 1 çalıntı araç bulundu. Amacımız, Kayseri halkının huzurlu bir şekilde hareket edebilmesi."

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Tragger Kayseri Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title