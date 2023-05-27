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Kayseri'de Gürültü Kavgası: 2 Arkadaş Bıçakla Yaralandı

Kayseri'de Gürültü Kavgası: 2 Arkadaş Bıçakla Yaralandı

Güncel Haberler

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde gürültü nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 arkadaş hastaneye kaldırıldı. Mimarsinanbahçelievler Mahallesi'ndeki İldem Semt Polikliniği önünde iki grup arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda kimlikleri belirlenemeyen kişiler, arkadaş olan F.E. ile K.S'yi bıçakla yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralılardan F.E'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde gürültü nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 arkadaş hastaneye kaldırıldı.

Mimarsinanbahçelievler Mahallesi'ndeki İldem Semt Polikliniği önünde iki grup arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda kimlikleri belirlenemeyen kişiler, arkadaş olan F.E. ile K.S'yi bıçakla yaralandı.

Hastanelere kaldırılan yaralılardan F.E'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel

Kayseri Güncel Haberler

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