Kayseri'de Gurbetçilere Sıcak Karşılama

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kente gelen gurbetçileri karşıladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Havalimanı'nda gerçekleşen programda gurbetçiler, kent protokolü tarafından çiçek, çikolata, halk oyunları ve mini konserlerle karşılandı.

Vali Çiçek, gurbetçilerin gelişinin şehirde ayrı bir sevinç ve hareketlilik oluşturduğunu belirtti.

Büyükkılıç ise gurbetçilere sohbet ederek, "Sizler bizim yüz akımız, gurur kaynağımızsınız. Kayseri sizinle güzel. Memleketinize hoş geldiniz, her zaman başımızın tacısınız." ifadesini kullandı.

Karşılamanın ardından gurbetçilerle hatıra fotoğrafı çektiren Büyükkılıç, gelen misafirlere gül verdi.