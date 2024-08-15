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Görme engelli öğrenciler bisiklet sürerek hayallerini gerçekleştirdi

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Kayseri'deki Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören 7 görme engelli öğrenci, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından düzenlenen bisiklet etkinliğiyle ilk kez bisiklete binerek hayallerini gerçekleştirdi. Veliler de çocuklarının mutluluğunu paylaşarak Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve emeği geçenlere teşekkür etti.

KAYSERİ'de Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören görme engelli 7 öğrenci, ilk kez bisiklete binerek hayallerini gerçekleştirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi, 55 personel ve 350 öğrenci ile etkinlikler gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından Besime Özdereci Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki görme engelli öğrenciler için Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde bisiklet etkinliği düzenlendi. Görme engeli olan 7 öğrenci, Ulaşım A.Ş. tarafından hazırlanan KAYBİS ile tandem bisikletlerine bindirildi. Öğrenciler ilk kez bisiklet deneyimi yaşarken, aileleri de bu mutluluğu birlikte hissetti.

Veliler de bugün çok mutlu bir gün yaşandığını, çocukların mutluluğunun kendilerinin de mutluluğu olduğunu, çocukların bisiklete binerek hayallerinin gerçekleştiği belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Haber: Furkan KAVUKLU- Kamera: KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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