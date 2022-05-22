Gönüllüler Koramaz Vadisi'nde çevre temizliği yaptı - Haberler

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi sınırlarında bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Koramaz Vadisi'nde gönüllülerce çevre temizliği yapıldı.

Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) ile gönüllülerin katıldığı "Yaşanabilir Bir Dünya İçin Bahar Temizliği" adlı etkinlikte, çevreye çeşitli nedenlerle dağılan veya atılan çöpler toplandı.

KİGDER Başkanı Sema Karaoğlu, AA muhabirine, insanları çevre konusunda daha duyarlı olmaya davet etti.

Çöplerin mutlaka çöp kutularına atılması gerektiğini vurgulayan Karaoğlu, Koramaz Vadisi'nin önemli ve korunması gereken bir yer olduğunu söyledi.

Amaçlarının insanları bilinçlendirmek olduğuna değinen Karaoğlu, dünyanın daha iyi korunması gerektiğini ifade etti.

Karaoğlu, etkinliğe yaklaşık 150 kişinin katıldığını belirterek, paketlenmiş ürünlerden uzak durulmasını önerdi.

Okyanusta bir kıta kadar çöpün biriktiğine de işaret eden Karaoğlu, toplanan çöpleri Melikgazi Belediyesine teslim edeceklerini sözlerine ekledi.