Kayseri'de Gizli Bölmede Uyuşturucu Operasyonu: İş Yeri Sahibi Tutuklandı

KAYSERİ'de, polisin bir iş yerine düzenlediği operasyonda, uzaktan kumandayla kontrol edilen gizli bölmede uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan iş yeri sahibi F.F. tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.F.'nin iş yerinde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi. F.F.?yi gözaltına alan ekipler, iş yerinde yaptığı aramada, duvardaki bir bölmenin uzaktan kumandayla çalıştırılıp, kapağının açıldığını tespit etti. Gizli bölmeyi açan ekipler, çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.F.F., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)