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Kayseri'de Giyim Mağazasında Yangın

Kayseri'de Giyim Mağazasında Yangın
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki bir giyim mağazasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Bodrum katında başlayan yangın, dumandan etkilenen iki çalışan için sağlık ekiplerinin müdahale etmesini gerektirdi.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesindeki 4 katlı giyim mağazasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi Millet Caddesi'ndeki mağazanın bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Dumandan etkilenen 2 mağaza çalışanına ambulansta müdahale edildi.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
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