Kayseri'de 'Gittiğin Kadar Öde' Uygulaması Başlıyor

Kayseri'de 'Gittiğin Kadar Öde' Uygulaması Başlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, raylı sistemde yarından itibaren 'gittiğin kadar öde' uygulamasının başlayacağını duyurdu. Bu sistemle tam kart kullanıcıları, kullandıkları mesafeye göre ücret ödeyecek ve kısa mesafeli yolculuklarda yüzde 15'e kadar ücret iadesi alacak.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "gittiğin kadar öde" uygulamasının yarın raylı sistemde devreye alınacağını duyurdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, uygulanacak sistemle tam kart kullanıcıları, kullandıkları mesafeye göre ücret ödeyecek, kısa mesafeli yolculuklarda yüzde 15'e varan ücret iadesi sağlanacak.

Uygulama kapsamında, yolculuğun ardından istasyon çıkışlarındaki iade cihazlarına ulaşım kartını okutan yolcuların kartlarına, mesafeye göre belirlenen iade tutarı anlık olarak aktarılacak.

Kayseri Ulaşım AŞ tarafından yürütülen çalışmalarla, raylı sistemde yer alan 75 istasyonun tamamında altyapı çalışmaları tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, "gittiğin kadar öde" uygulamasının yarın raylı sistemde devreye alınacağını belirtti.

Vatandaş odaklı çözümleri hayata geçirmeye devam ettiklerine vurgulayan Büyükkılıç, "Raylı sistemde artık 'gittiğin kadar öde' dönemi başladı. Bu sistemle birlikte tam kart kullanıcıları, kullandıkları mesafeye göre ücret ödeyecek. Kısa mesafeli yolculuklarda yüzde 15'e varan ücret iadesi sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
Ukrayna, nükleer taşıyabilen 40'dan fazla Rus uçağını dronlarla imha etti

Nükleer taşıyabilen 40'dan fazla uçağı dronlarla imha ettiler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 'Terörsüz Türkiye' ana gündemiyle toplanıyor

Milyonların gözü bu zirvede! Masada çok önemli bir konu başlığı var
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun kurultay iddialarıyla ilgili sözlerine yanıt

Özel'den Kılıçdaroğlu'nun kurultay iddialarıyla ilgili sözlerine yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da Zaha ile ayrılık kesinleşti

Çok büyük umutlarla gelmişti! Galatasaray'da ayrılık resmileşti
Nereden nereye! Bir dönemin popüler isminin düştüğü hale bakar mısınız

Bir dönemin popüler ismiydi, düştüğü hale bakar mısınız
Günay Güvenç meydan okudu: İşini zorlaştıracağım

Günay Güvenç meydan okudu: İşini zorlaştıracağım
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Kim der ki 81 yaşında! Türk sinemasının efsane ismi son görüntüsüyle genç kızlara taş çıkardı

Kim der ki 81 yaşında! Türk sinemasının efsanesi genç kızları solladı
İntihar eden Nur Sena mektubunda bir kişiyi işaret etti: Asıl mesele Ahmet

İntihar eden Sena mektubunda bir kişiyi işaret etti: Cenazeme gelmesin
Marmaray'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının gözü önünde darbeden şüpheli tutuklandı

Çocuklarının gözü önünde babayı döven eşkıyalar için karar verildi
Rıza Çalımbay Sivasspor'u bekleyen tehlikeyi açıkladı

Küme düşen Sivasspor'u bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı

İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda belediye başkanı gözaltında
Galatasaray'dan gönderilen Ziyech yeni kulübünden de 4 ayda yollandı

Galatasaray'dan gönderilen yıldız ismi yeni takımı da 4 ayda kovdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.