Kayseri'de gezinti için çıktıkları dağda kaybolan 2 genç, 3 saatte bulundu - Haberler

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Kayseri'de gezinti için çıktıkları dağda kaybolan 2 genç, 3 saatte bulundu

Demirören Haber Ajansı - Olcay Düzgün - Güncel
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Kayseri'de gezinti için çıktıkları dağda kaybolan 2 genç, 3 saatte bulundu

KAYSERİ'de, gezinti için çıktıkları Ali Dağı'nda kaybolan Enes Y. ve Furkan F., polis, AFAD ve ANDA arama kurtarma ekiplerinin 3 saat süren çalışması sonucu bulundu.

KAYSERİ'de, gezinti için çıktıkları Ali Dağı'nda kaybolan Enes Y. ve Furkan F., polis, AFAD ve ANDA arama kurtarma ekiplerinin 3 saat süren çalışması sonucu bulundu.

Kırşehir'de yaşayan Enes Y. ve Furkan F., 8 arkadaşıyla birlikte gezmek için Kayseri'ye geldi. 10 kişilik arkadaş grubu saat 14.00 sıralarında Ali Dağı'nda yürüyüşe çıktı. Gruplara ayrılan arkadaşlardan Enes Y. ve Furkan F. uzun süre geçmesine rağmen buluşma noktasına dönmedi. Bunun üzerine saat 18.00 sıralarında polisi arayan arkadaşları durumu haber verdi. Olay yerine polis, AFAD ve ANDA arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, iki arkadaşı bulmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından Enes Y. ve Furkan F.'ye ulaşıldı. Yönlerini şaşırdıklarını belirten iki arkadaş, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Güncel

Toros Dağları Kayseri AFAD Güncel Haberler

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