Kayseri'de Gençlik Haftası kutlanıyor

Kayseri'de Gençlik Haftası kapsamında tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Burada konuşan Kabakcı, Ulu Önder Atatürk'ün tüm Anadolu'yu kapsayan meşalesiyle gençlere armağan ettiği bu bayramı dolu dolu kutlamak için programlar hazırladıklarını belirtti.

Törene katılan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da tüm gençlerin Gençlik Bayramı'nı kutladı.

Bandırma Vapuru'nun kaptanı İsmail Hakkı Durusu'nun Talas Zincidereli olduğunu anımsatan Yalçın, bu konuyla ilgili bir belgesel hazırladıklarını kaydetti.

Törende Talas Gençlik Merkezi Halk Oyunları ekibi de sahne aldı.