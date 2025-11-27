Kayseri'de Genç Kızın Ölümü: Sevgiliye Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi

KAYSERİ'de başından vurulan Yağmur Çoban'ın (17) ölümüne ilişkin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan sevgilisi sözleşmeli er Fehmi Demirkollu (27) ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, dosyanın Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek, yeniden rapor düzenlenmesi için duruşmayı erteledi.

Olay, 19 Ocak'ta saat 03.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi 5265 Nolu Sokak'ta meydana geldi. Yağmur Çoban ile sevgilisi sözleşmeli er Fehmi Demirkollu konuşmak için bir araya geldi. Bu sırada Çoban, Demirkollu'ya ait ruhsatsız tabanca ile silahla başından vuruldu. Fehmi Demirkollu'nun ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk incelemesinde Yağmur Çoban'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Fehmi Demirkollu, sevgilisi Yağmur'un kendisine ait ruhsatsız tabancayı alarak arabadan indikten sonra intihar ettiğini söyledi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmayı genişletmesinin ardından Demirkollu, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.

SAVUNMASINA İTİBAR EDİLMEDİ

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı. İddianamede, ölen Çoban'ın annesinin olaydan önce yaşananlara ilişkin beyanı, maktule ile şüpheli arasındaki mesaj kayıtları, eylemde kullanılan silahın şüpheliye ait ruhsatsız silah oluşu, maktulenin 18 yaşından küçük olması ve silah kullanmayı bilmesinin mümkün olmadığı hususları da bir arada değerlendirildiğinde ve şüphelinin maktuleyi sürekli surette tehdit ettiği de dikkate alındığında şüphelinin savunmasına itibar edilmediğine vurgu yapılarak, kıskançlık neticesinde Yağmur Çoban'ı öldürdüğü ve olaya intihar intibası verdiği değerlendirilerek, Fehmi Demirkollu'nun 'kadına ve çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi.

DAVA BAŞLADI

Kayseri 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında tutuklu sanık Fehmi Demirkollu ile Yağmur Çoban'ın şikayetçi annesi Tuba Yağmur ile taraf avukatları hazır bulundu. Davaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da müdahil oldu. Önceki ifadelerini tekrar eden sanık Demirkollu, "Her şeyi çok net hatırlıyorum. Annesinin numarası telefonumda kayıtlı değildi. İlk duruşmada olayı net olarak anlattım. İddianamede anlatılmayan ama Yağmur'un telefonunda daha önceden intihara kalkıştığına dair 6 saniyelik video vardır. Ruh hali anlatıldığı gibi değildi. Evden kaçıp İskenderun'a gitmişti. Ardından da Marmaris'e gelip yanımda 5 gün kaldı. Suçsuz yere içerde yatıyorum. Elimden yaralandım" diye konuştu.

Ölen Yağmur'un annesi Tuba Yağmur ise sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyerek, en ağır cezayı almasını istedi.

Mahkeme heyeti, dosyanın Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek, yeniden rapor hazırlanması ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.