Kayseri'de Genç KAYMEK Gençlik Merkezlerinin Yeni Dönem Kursları Başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Genç KAYMEK Gençlik Merkezleri, 4. sınıftan 12. sınıfa kadar olan öğrencilere ücretsiz kurslar sunuyor. Yeni eğitim döneminde 5 binin üzerinde gence ulaşılması hedefleniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Genç KAYMEK Gençlik Merkezlerinin yeni dönem kursları başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genç KAYMEK Gençlik Merkezleri, 4. sınıf ile 12. sınıf arası ve mezun öğrencilere ücretsiz hizmet veriyor.

Kurslarda akademik dersler ile sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle gençlere hizmet veriliyor.

Genç KAYMEK Gençlik Merkezleri, yeni eğitim öğretim yılında 5 binin üzerinde gence ulaşacak.

