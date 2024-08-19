Kayseri'de genç, annesinden istediği parayı alamayınca kömürlüğü ateşe verdi
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir genç, annesinden istediği parayı alamayınca apartmanın kömürlüğünü ateşe verdi. Yangın sonucunda bazı daireler dumanla dolarken, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayın şüphelisi gözaltına alındı.
Kayseri'de annesinden istediği parayı alamayan gencin ateşe verdiği kömürlük, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İddiaya göre, Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi'nde C.S. (17), annesinden istediği parayı alamayınca 3 katlı apartmanın kömürlüğünü ateşe verdi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Yangın nedeniyle üst katlardaki bazı dairelere duman doldu, apartman sakinleri itfaiye ekiplerince tahliye edildi.
Yangında dumandan etkilenen 4 kişiye ambulansta müdahale edildi. Yangın, ekiplerce kısa sürede söndürüldü.
Polis, şüpheli C.S'yi gözaltına aldı.
Öte yandan dairelerde mahsur kalan bir kedi ve muhabbet kuşu ise dumandan etkilenmemesi için sahiplerince dışarı çıkarıldı.