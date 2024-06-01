Kayseri'de Sağlık Çalışanları İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarını Protesto Etti

Kayseri'de sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için "sessiz yürüyüş" düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan grup, Türk ve Filistin bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Ziya Sezer, Gazze'de zulüm ve soykırımın devam ettiğini söyledi.

Gazze'nin insani ve tıbbi yardım beklediğini belirten Sezer, "Türkiye'deki hekimler ve sağlık çalışanları olarak sessiz yürüyüşümüzün 29'uncu haftasında bıkmadan, usanmadan Gazze için sesimizi yükseltmeye devam ettiğimizi ve edeceğimizi belirtmek istiyoruz." dedi.

Sezer, işgalci İsrail'in Gazze'de zulüm ve soykırıma devam ettiğini vurgulayarak, "Kadın, erkek, çocuk, yaşlı binlerce insan şehit edildi, ediliyor. Evler, okullar ve hastaneler bombalanıyor. Gazze halkı abluka altında açlığa mahkum ediliyor. Tarihte belki de hiç görülmemiş biçimde aylardır güvenli olduğu iddiasıyla insanların yönlendirildiği Refah, saldırı altında. İşgalci zalimler çadırlara sığınmış insanların üzerine bomba yağdırıyor." diye konuştu.

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