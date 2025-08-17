Kayseri'de Gazze İçin Dayanışma Kermesi Büyük İlgi Gördü

Kayseri'de düzenlenen "Gazze İçin Dayanışma Kermesi" vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Battalgazi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği öncülüğünde Melikgazi Belediyesi Semt Pazarı'nda kermes düzenlendi.

Kermeste, kadınların evlerinde hazırladıkları yemekler, yaptıkları hediyelik eşyalar ve diğer malzemeler satışa sunuldu.

Kermesten elde edilecek gelir, Türk Kızılay aracılığıyla Gazze halkına yardım için gönderilecek.

Dernek Başkanı Savaş Serkuş, AA muhabirine, kermesi Gazze'de zulüm gören insanlara destek için düzenlediklerini söyledi.

Kermeste tekstil ürünleri ile ev ve yöresel yemekler olduğunu belirten Serkuş, "Çocuklar için de oyuncak reyonumuz var. Vatandaşlardan yoğun ilgi var. Geliri, Türk Kızılay aracılığıyla Gazze'ye yollayacağız. İnşallah göndereceğimiz para orada bir merhem olur." dedi.