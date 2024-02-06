Kayseri'de Gazeteciyi Silahla Yaralayan Şüpheli Yozgat'ta Yakalandı

Kayseri'de bir gazeteciyi silahla yaralayan şüpheli Yozgat'ta gözaltına alındı.

Gazeteci Azim Deniz'i Mimarsinan Mahallesi Karasu Sokak'taki evinin otoparkında silahla yaraladıktan sonra kaçan A.T, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de dün, kızını işe bırakmak için evinin otoparkına indiği sırada A.T'nin silahlı saldırısına uğrayan ve kendi imkanlarıyla Kayseri Devlet Hastanesi'ne başvuran Azim Deniz, ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.