Haberler

Kayseri'de Gastronomi ve Turizm İşbirliği Protokolü İmzalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes Üniversitesi arasında gastronomi ve turizm alanında nitelikli insan kaynağını artırmak için işbirliği protokolü imzalandı. Protokol, Mutfak Sanatları Merkezinin uygulama alanı olarak belirlenmesi ve öğrenci eğitimine yönelik destekleri içeriyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Erciyes Üniversitesi (ERÜ) arasında gastronomi ve turizm alanında nitelikli insan kaynağını artırmak amacıyla protokol imzalandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlık Toplantı Salonu'nda Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun arasında "Gastronomi Alanında Nitelikli İnsan Kaynağı ve Uygulamalı Eğitim İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Burada konuşan Büyükkılıç, şehri gastronomi alanında hak ettiği yere taşımak için çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirterek, Mutfak Sanatları Merkezini hayata geçirdiklerini, hafta sonu da gastronomi günleri etkinliği düzenleyeceklerini kaydetti.

Altun da Büyükkılıç'ın turizm fakültesindeki gastronomi bölümünün öğrenci alım süreçlerinde tek başına süreci sahiplendiğini belirtti.

Bu tür işbirliklerinin şehirle üniversite arasındaki bağı güçlendireceğini anlatan Altun, "Özellikle bu protokolle KAYTUR ile Mutfak Sanatları Merkezinin uygulama alanı olarak gündeme gelecek olması son derece önemlidir. Onların mutluluğu bizim için çok önemli. 22 gastronomi bölümü öğrencimizin, Kayseri'mizi ve ülkemizi tanıtacakları noktasında önemli bir adım olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, toplantıda, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, ihtiyacı olan tüm öğrencilere eğitim yardımı sağlayacaklarını dile getirdi.

Özvar da Başkan Büyükkılıç'ı bu kararından dolayı tebrik etti.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

Programda, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Güllü, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Ülker, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Erşan Yıldız ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri ile akademisyenler hazır bulundu.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında, Kütahya ve Isparta belediyelerine de inceleme başlatıldı

Aziz İhsan Aktaş soruşturması, 2 belediyeye daha sıçradı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selahattin Taşdöğen, mütevazı evinin kapılarını ilk kez açtı

Usta isim 3+1 apartman dairesinde mütevazı bir hayat sürüyor
Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı: Ece Seçkin gözyaşlarını tutamadı

Davada karar çıktı, ünlü şarkıcı gözyaşlarına boğuldu
Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olunmalı

Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olun
Bir hatasıyla dünyası karardı! Hakkında 54 soruşma var

Bir hatasıyla dünyası karardı! Hakkında 54 soruşma var
Selahattin Taşdöğen, mütevazı evinin kapılarını ilk kez açtı

Usta isim 3+1 apartman dairesinde mütevazı bir hayat sürüyor
Minguzzi davasında karar çıktı: 2 sanığa 24 yıl hapis, 2 sanığa beraat

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza
Cristiano Ronaldo Jr. Türkiye'ye geliyor

Tarih bile belli! Türkiye'ye geliyor
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
Canlı yayında haykıran anne Minguzzi'nin dudaklarından tek cümle döküldü

Anne Minguzzi'nin tüm Türkiye'ye tek cümlelik bir mesajı var
Trabzonspor 131 hafta sonra bir ilkin peşinde

Tüm gözler bu maçta! Süper Lig'de 131 hafta sonra bir ilk yaşanabilir
İnci Taneleri geri dönüyor! Yılmaz Erdoğan beklenen açıklamayı yaptı

İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu! Yılmaz Erdoğan duyurdu
10 ilde Narkokapan operasyonu: 370 kişi gözaltında

10 ilde yüzlerce kişi gözaltında! İşte dev operasyonun detayları
Netanyahu, Katar ve Türkiye'yi tehdit olarak görüyor

Tehdit olarak gördüğü iki ülke var: Biri Türkiye diğeri ise...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.