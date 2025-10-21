Kayseri'de Gastronomi ve Turizm İşbirliği Protokolü İmzalandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Erciyes Üniversitesi (ERÜ) arasında gastronomi ve turizm alanında nitelikli insan kaynağını artırmak amacıyla protokol imzalandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlık Toplantı Salonu'nda Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun arasında "Gastronomi Alanında Nitelikli İnsan Kaynağı ve Uygulamalı Eğitim İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Burada konuşan Büyükkılıç, şehri gastronomi alanında hak ettiği yere taşımak için çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirterek, Mutfak Sanatları Merkezini hayata geçirdiklerini, hafta sonu da gastronomi günleri etkinliği düzenleyeceklerini kaydetti.

Altun da Büyükkılıç'ın turizm fakültesindeki gastronomi bölümünün öğrenci alım süreçlerinde tek başına süreci sahiplendiğini belirtti.

Bu tür işbirliklerinin şehirle üniversite arasındaki bağı güçlendireceğini anlatan Altun, "Özellikle bu protokolle KAYTUR ile Mutfak Sanatları Merkezinin uygulama alanı olarak gündeme gelecek olması son derece önemlidir. Onların mutluluğu bizim için çok önemli. 22 gastronomi bölümü öğrencimizin, Kayseri'mizi ve ülkemizi tanıtacakları noktasında önemli bir adım olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, toplantıda, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, ihtiyacı olan tüm öğrencilere eğitim yardımı sağlayacaklarını dile getirdi.

Özvar da Başkan Büyükkılıç'ı bu kararından dolayı tebrik etti.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

Programda, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Güllü, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Ülker, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Erşan Yıldız ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri ile akademisyenler hazır bulundu.