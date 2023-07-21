Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de 'Forex' yatırımı yalanıyla 10 kişiyi 16,5 milyon TL dolandırdı (2)

Güncel Haberler

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDIKayseri'de 'Forex' yatırımı adı altında 10 kişiyi, toplam 16,5 milyon TL dolandırdığı iddia edilen M.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI

Kayseri'de 'Forex' yatırımı adı altında 10 kişiyi, toplam 16,5 milyon TL dolandırdığı iddia edilen M.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Furkan Kavuklu - Güncel

Kayseri Forex Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title