Kayseri'de 'Forex' yatırımı yalanıyla 10 kişiyi 16,5 milyon TL dolandırdı (2)
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ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDIKayseri'de 'Forex' yatırımı adı altında 10 kişiyi, toplam 16,5 milyon TL dolandırdığı iddia edilen M.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI
Kayseri'de 'Forex' yatırımı adı altında 10 kişiyi, toplam 16,5 milyon TL dolandırdığı iddia edilen M.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Furkan Kavuklu - Güncel