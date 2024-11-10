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Kayseri'de Fırına Silahlı Saldırı: 3 Şüpheli Yakalandı

Kayseri'de Fırına Silahlı Saldırı: 3 Şüpheli Yakalandı
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Kayseri'de 2 hafta arayla fırını kurşunlayan 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Olay, Melikgazi ilçesinde gerçekleşti; şüphelilerin tüfekleriyle yaptığı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı. Önceki saldırıda da aynı iş yeri hedef alınmıştı.

KAYSERi'de 2 hafta arayla fırını kurşunlayan 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Olay, 7 Kasım'da Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi Karataş Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan bir fırına motosiklet ile gelen 2 kişi henüz bilinmeyen nedenle iş yerine silahlı ateş açtı. Şüpheliler, saldırının ardından motosikletle bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüphelilerin tüfeklerinden çıkan saçmalar fırının camlarına isabet ederken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. Silahlı saldırı anı ise fırının güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, motosiklet ile iş yerinin önüne gelen 2 kişinin ateş açtığı ve hızla kaçtıkları görüldü.

Öte yandan, aynı iş yerine 2 hafta önce de silahlı saldırıda bulunulduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kurşunlama olayını gerçekleştiren şüphelilerin Y.A.A. (19), O.D. (23) ve Ö.B. (21) olduğunu tespit edildi. Şüpheliler, belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Yapılan aramada ruhsatsız tüfek, 5 adet fişek ve olayda kullanılan motosiklet ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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