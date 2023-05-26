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Kayseri'de firari şahıs yakalandı

Kayseri'de firari şahıs yakalandı

Güncel Haberler

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 3 farklı suçtan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 3 farklı suçtan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Battalgazi Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda hakkında 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık', 'kasten yaralama', 'otodan hırsızlık', 'motosiklet hırsızlığı' suçlarından firar olan ve hakkında 15 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.A. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Aranan Şahıslar Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü Kayseri Güncel Haberler

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