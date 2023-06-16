Kayseri'de firari kadın hükümlü yakalandı
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Kayseri'de hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadın hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu gözaltına alınan hükümlü cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadın hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçlarından toplamda 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü L.K'nin (29) yakalanması için çalışma başlattı.
Firarinin merkez Kocasinan ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde saklandığını tespit eden ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.