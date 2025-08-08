Kayseri'de Firari Hükümlülerin Yakalanması

Kayseri'de yapılan operasyonla, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 firari hükümlü yakalandı. 33 ekibin katıldığı eş zamanlı operasyon sonucunda hükümlüler cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 firari hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğinin koordinesinde, 33 ekip ve 140 personelin katılımıyla arananların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 firari hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
