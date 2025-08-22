Kayseri'de Firari Hükümlüler Yakalandı
Kayseri'de, 'tasarlayarak öldürme' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de, haklarında "tasarlayarak öldürme" suçundan 12 yıl 6'şar ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, haklarında "tasarlayarak öldürme" suçundan 12 yıl 6'şar ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T. (29) ve T.H. (53) yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel