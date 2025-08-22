Kayseri'de Firari Hükümlüler Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de, 'tasarlayarak öldürme' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de, haklarında "tasarlayarak öldürme" suçundan 12 yıl 6'şar ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, haklarında "tasarlayarak öldürme" suçundan 12 yıl 6'şar ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T. (29) ve T.H. (53) yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
İstanbul ve Ankara dahil 10 ilde seçim anketi: Sadece bir kentimiz el değiştirdi

10 ilde kapsamlı seçim anketi: Sadece bir kentimiz el değiştirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şili'de 7.5 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi

Ülke 7.5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı! Tsunami alarmı verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.