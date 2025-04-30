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Kayseri'de Firari Hükümlüler Yakalandı

Kayseri'de Firari Hükümlüler Yakalandı
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Kayseri'de, hırsızlık, dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından toplamda 49 yıl hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı. Ekipler, aranan şahısların adreslerine operasyon düzenleyerek O.K. ve K.Ç.'yi gözaltına aldı.

Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin, arananların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, "hırsızlık", "resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarından 5 yıldır firari olan ve 33 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K. ile "dolandırıcılık" suçundan 13 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan K.Ç'yi yakaladı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
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