Kayseri'de hakkında 14 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kayseri'de 14 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü O.K., yapılan operasyonla yakalandı. Hükümlü, uyuşturucu, dolandırıcılık ve sahtecilik gibi suçlardan aranan şahıslar arasında yer alıyordu.

Kayseri'de hakkında 14 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Bu kapsamda, hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapma", "dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" suçlarından 19 suçtan aranan ve 14 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K. (47) saklandığı adreste yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel


