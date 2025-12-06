Kayseri'de 12 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
Kayseri'de hakkında 12 yıl hapis cezası bulunan K.C.B. isimli firari hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik ortak çalışma yürüttü.
Bu kapsamda belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda, hakkında "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.C.B. (45) yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel