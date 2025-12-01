Haberler

Kayseri'de Firari Hükümlü Yakalandı

Güncelleme:
Kayseri'de hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D. isimli firari hükümlü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D.'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
500
