Kayseri'de Firari Hükümlü Yakalandı
Kayseri'de, uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.Y. (57) yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri aranan şahısların yakalanması için çalışma başlattı ve A.Y. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel