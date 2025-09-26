Kayseri'de Firari Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de, hakkında 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, hakkında "Uyuşturucu madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G. (43) yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.