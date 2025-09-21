Haberler

Kayseri'de Firari Hükümlü Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de, 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü K.A., yapılan operasyonla yakalandı. Hükümlü, çeşitli suçlardan arama kararıyla hakkında işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de, hakkında çeşitli suçlardan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, hakkında "göçmen kaçakçılığı", "müstehcenlik" ve "tehdit" suçlarından 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.A. (48) operasyonla yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
Yeni bir banka daha kuruluyor: Resmi Gazete'de yayımlandı, ismi bile belli

Yeni banka kuruluyor! İsmi bile belli
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Halil erkek değil, yapamadı' sözü boşanma davası açan kadının başını yaktı

"Halil erkek değil, yapamadı" sözü kadının başını yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.