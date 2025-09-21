Kayseri'de Firari Hükümlü Yakalandı
Kayseri'de, 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü K.A., yapılan operasyonla yakalandı. Hükümlü, çeşitli suçlardan arama kararıyla hakkında işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de, hakkında çeşitli suçlardan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, hakkında "göçmen kaçakçılığı", "müstehcenlik" ve "tehdit" suçlarından 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.A. (48) operasyonla yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel