Kayseri'de Firari Hükümlü Yakalandı
Kayseri'de, 'silahlı yağma' suçundan 23 yıl 9 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari S.E. yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu yakalanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de, hakkında "silahlı yağma" suçundan 23 yıl 9 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda "silahlı yağma" suçundan 23 yıl 9 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.E. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel