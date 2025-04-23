Kayseri'de Firari Hükümlü Yakalandı
Kayseri'de hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C. isimli şahıs, emniyet ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C'yi (23) operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel