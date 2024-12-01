Üye Girişi
Haberler
Beyaz Saray: Muhaliflerin Suriye'deki ilerleyişi Rusya ve İran'ın zayıfladığını gösteriyor

Türkiye sınırındaki ilerleyişi 2 ülkenin zayıflığına bağladılar

 Moskova'ya kaçtığı söylenen Beşar Esad'ın akıbeti belli oldu

Moskova'ya kaçtığı söylenen Beşar Esad'ın akıbeti belli oldu

 Türkmenler, Tel Rıfat'a mehter marşıyla girdi

Tel Rıfat'a mehter marşıyla girip toprağı öptüler
Saadet Partisi ekonomi politikalarını 23 yıl sonra yazar kasa atarak protesto etti

23 yıl sonra yeniden yazar kasa fırlatıldı

Kayseri'de Firari Hükümlü Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü H.A. (34) yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A'yı (34) yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
img

Oğlu için af çıkardı! Bakın kendini nasıl savundu
img

Türkiye sınırı kan gölüne dönerken ABD'den ilk açıklama
img

Tel Rıfat'a mehter marşıyla girip toprağı öptüler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Halep nerede, nereye bağlı? Halep hangi ülkeye bağlıdır? 2 Aralık'ta Tarihte Bugün 2 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 2 Aralık tarihinde dünyada neler oldu? Bu Akşam TV'de Neler Var? Bugün TV Yayın Akışı Ankara'da Hava Durumu 2 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? 2 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? 2 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! 2 Aralık 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.