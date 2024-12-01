Kayseri'de Firari Hükümlü Yakalandı
Kayseri'de hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü H.A. (34) yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A'yı (34) yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.