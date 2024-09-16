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Kayseri'de Firari Hükümlü Yakalandı

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Kayseri'de, 'silahla yağma' ve 'dolandırıcılık' suçlarından kesinleşmiş 10 yıl 8 ay hapis cezası bulunan F.P. isimli firari hükümlü, yapılan operasyonla gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi.

KAYSERİ'de, 'silahla yağma' ve 'dolandırıcılık' suçlarından hakkında kesinleşmiş 10 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü F.P. (46), gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'silahla yağma' ve 'dolandırıcılık' suçlarından hakkında kesinleşmiş 10 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü F.P.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda firari hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan F.P., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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