Kayseri'de Firari Hükümlü Yakalandı
Kayseri'de, 'silahla yağma' ve 'dolandırıcılık' suçlarından kesinleşmiş 10 yıl 8 ay hapis cezası bulunan F.P. isimli firari hükümlü, yapılan operasyonla gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi.
KAYSERİ'de, 'silahla yağma' ve 'dolandırıcılık' suçlarından hakkında kesinleşmiş 10 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü F.P. (46), gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'silahla yağma' ve 'dolandırıcılık' suçlarından hakkında kesinleşmiş 10 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü F.P.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda firari hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan F.P., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.