Kayseri'de firari hükümlü yakalandı
Kayseri'de hakkında 12 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan hükümlü cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de hakkında 12 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, hırsızlık, tutuklunun kaçması, cinsel istismar suçlarından 12 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olan R.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Melikgazi ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde yakalanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.