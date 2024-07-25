Kayseri'de firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de hakkında 12 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, hırsızlık, tutuklunun kaçması, cinsel istismar suçlarından 12 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olan R.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Melikgazi ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde yakalanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.