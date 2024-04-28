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Kayseri'de firari hükümlü yakalandı

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Kayseri'de hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, polis tarafından saklandığı evde yakalandı.

Kayseri'de hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin "bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan aranan N.K'yi (27) düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakaladığı belirtildi.

Hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen hükümlünün, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kayseri Güvenlik Cezaevi Yakalama Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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